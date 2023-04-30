Польша рассказала, сколько нелегалов попытались прорваться в страну из Беларуси 30.04.2023, 14:54

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Не прекращаются и атаки на польских пограничников.

В течение апреля сотрудники польской погранслужбы зафиксировали около 2400 попыток мигрантов незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси, сообщило ведомство в последний день месяца.

С начала года таких попыток было уже порядка 8 тысяч, уточняет погранслужба Польши.

29 апреля была пресечена 31 попытка нарушителей попасть в Польшу. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции был задержан гражданин Узбекистана, который перевозил четырех сирийцев, и гражданин Индии, который вез двух индийцев и одного гражданина Афганистана.

Накануне за такое же нарушение был задержан гражданин Беларуси: он вез сразу 18 афганцев.

Не прекращаются и инциденты на границе. Так, ночью 28 апреля пограничный патруль был закидан камнями — это произошло во время оказания помощи одному из мигрантов, который травмировал ногу. Бросали камни другие члены его группы, которые при виде патруля отошли назад на белорусскую сторону. Травмированного сомалийца забрали в больницу.

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