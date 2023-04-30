Экс-глава МИД Украины рассказал о «горькой пилюле» от Китая для Путина 3 30.04.2023, 15:10

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Павел Климкин

Спецпредставитель в Украине — это плохой вариант для Кремля.

Выбор Китаем в качестве спецпредставителя в Украине и других странах бывшего посла в РФ Ли Хуэя – плохой вариант для президента РФ Владимира Путина. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил «Немецкой волне» в интервью, которое было опубликовано 28 апреля.

«Китайцы специально выбрали бывшего посла в РФ, который прекрасно знает все нюансы и слабости России. По-моему, выбор Хуэя, как и разговор [председателя КНР] Си [Цзиньпина] с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, — это горькая пилюля для Путина», – сказал он.

Украинский дипломат считает также, что «выбор бывшего посла в РФ – это своеобразный троллинг со стороны Си, поскольку теперь он будет работать не на китайско-российские связи».

«Был ли у Си выбор? Сложно сказать, ведь там есть несколько талантливых дипломатов, которые хорошо знают наш регион. Я лично не знаю Хуэя, но отзывы о нем – как о человеке, который очень четко выполняет наставления китайского руководства», – объяснил Климкин.

Его также спросили, чего следует ожидать от такого спецпредставителя.

«Он будет изучать нюансы в позициях сторон, будет говорить о «зерновом соглашении», обменах, о ядерной безопасности. Это могут быть достаточно много разных вопросов, но одновременно они будут смотреть на более широкую перспективу», – отметил дипломат.

По его словам, спецпосланник будет работать не только с Киевом и Москвой.

«Сейчас нельзя определить исчерпывающий круг его задач, потому что в зависимости от ситуации они будут меняться. На следующем этапе китайцы, возможно, построят более мощную делегацию, но сейчас это один человек», – подчеркнул Климкин.

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