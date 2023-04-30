Rzeczpospolita: Десятки тысяч белорусских айтишников переехали в Польшу 2 30.04.2023, 15:14

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На белорусов приходится более 93% заявок на визы по программе Poland.Business Harbour.

Подавляющее большинство заявок на польские визы по программе для IT-специальстов Poland.Business Harbour было подано от белорусов. Об этом пишет издание Rzeczpospolita ссылкой на данные Польского агентства по торговле и инвестициям.

Как сообщают в агентстве, с осени 2020 года к концу марта 2023-го в Польшу прибыли более 72,2 тысяч IT-специалистов из разных стран. Большинство из них приехали из Беларуси. На белорусов приходится более 93% заявок на визы по данной программе, которые подавались как через компании, зарегистрированные в Польше, так и через польские дипломатические представительства за границей.

Часть заявок на визы поступила через инвестиционные программы компаний из-за восточной границы Польши: всего таких программ 122, и большинство из них также связаны с компаниями из Беларуси.

На втором месте по числу заявок находятся граждане России (3,8%) и Украины (менее двух процентов заявок). При этом после начала российской военной агрессии против Украины компании из РФ больше не могут воспользоваться программой Poland.Business Harbour. Украинцы, в том числе IT-специалисты, могут находиться и работать в Польше без виз и разрешений.

Программа Poland.Business Harbour — это комплекс услуг, который позволяет фрилансерам, стартапам, малым и средним, а также крупным предприятиям оперативно и в упрощенном порядке переехать на территорию Польши.

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