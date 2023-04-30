Как сейчас выглядит курортная Затока, которая была популярна у белорусов до войны 2 30.04.2023, 15:36

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На этот украинский морской курорт белорусы ездили целыми семьями.

Поселок Затока на Черном море под Одессой до войны был одним из самых популярных украинских курортов. Доступные цены, большое количество жилья и развлечений, а главное — широкие песчаные пляжи и теплое море привлекали миллионы туристов. Туда целыми семьями ездили отдыхать и очень многие белорусы — их становилось все больше с каждым годом. Но теперь туристов в Затоке нет. Сайт сtrana.news показал, как сейчас выглядит некогда цветущий и людный поселок.

Многие дома и турбазы, разрушенные российскими ракетными ударами, стоят в руинах. В поселке очень много бездомных собак: едва услышав шум мотора, они отовсюду сбегаются к едущему по дороге автомобилю и машут хвостами, надеясь, что люди привезли им еду.

Пляжи в Затоке, как и на всем украинском побережье, закрыты с начала войны: чтобы предотвратить высадку десанта противника с моря, всю акваторию заминировали. Уже были случаи, когда купальщики нарушали запрет выхода на пляж и гибли от мин — так в Затоке скончались три человека в прошлом августе.

Поселок неоднократно подвергался ракетным ударам — россияне стреляли не только по мосту, который связывает Затоку с Одессой, но и по самой жилой и курортной зоне. Российская сторона традиционно объясняла обстрел курорта тем, что на базах отдыха якобы размещались украинские военные.

Первый массированный ракетный удар россияне нанесли утром 26 июля 2022 года. Больше десятка ракет выпустили с самолетов из акватории Черного моря. В результате в Затоке были разрушены 5 жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха, 60 дач и около 80 торговых павильонов.

Второй удар был нанесен ночью 17 августа опять же ракетами воздушного базирования из акватории Черного моря. Спасатели ликвидировали пожары почти пять часов. В итоге были разрушены семь баз отдыха и не менее 15 курортных домиков.

Таким образом, уже второй год курортного сезона в Затоке нет. Отели, базы и практически все магазины закрыты. Лишь часть жителей остается в Затоке, чтобы поддерживать жилье в исправном состоянии в ожидании победы.

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