«Все уже началось»: майор ВСУ объяснил, как происходит контрнаступление ВСУ 30.04.2023, 15:44

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Бегство оккупантов и освобождение территорий – это не начало контрнаступления, а финал.

Начало контрнаступательных действий – уничтожение складов боеприпасов и скоплений сил врага. Такие события в последнее время мы наблюдаем и на оккупированной территории Украины, и в России. Об этом «24 каналу» рассказал Алексей Гетьман - военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны.

«Улыбка Зеленского»

Недавно президент Украины Владимир Зеленский загадочно прокомментировал вопрос, состоится ли контрнаступление Украины. Он заявил, что контрнаступление «точно буде»", однако таинственная улыбка Зеленского после ответа натолкнула на мысль, что контрнаступательная операция происходит уже сейчас.

С этим мнением согласен и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

- Контрнаступление уже идет. Надо понять, что контрнаступление – это не когда кто-то по радио передал о начале и все побежали. Действия непосредственно по суше, когда мы видим, как движется тяжелая техника и идет пехота – это не начало контрнаступления, это его финальный этап, – подчеркнул Гетьман.

По его словам, контрнаступательная операция начинается с уничтожения складов, топливных материалов и тому подобное. Это уже происходит. Примером этого может служить недавний «хлопок» в Севастополе.

Зато уже завершающий этап контрнаступления – бегство врага и окончательное освобождение оккупированных территорий.

- Касательно улыбки Зеленского – думаю, это было от души у него. Он просто не удержался, потому что является одним из 5 человек, которые, как говорил господин Данилов, знает, как все будет происходить. Эта улыбка означает, что мы подготовили что-то очень интересное и не очень приятное для россиян, – предположил майор запаса ВСУ.

Отметим, что eще 10 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается каждый день и не следует ожидать «волшебных дат». Украинские военные последовательно уничтожают российских оккупантов.

На фоне «хлопка» в Севастополе 29 апреля пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк отметила, что подобные пожары не только на Крымском полуострове будут увеличиваться, ведь это один из элементов подготовки к предстоящим мощным действиям наших сил обороны.

Следует также отметить, что Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что Украина не будет ждать передачи истребителей F-16. Контрнаступление, по его словам, должно начаться раньше.

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