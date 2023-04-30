Украина подписала три важных сделки с производителями Bayraktar 30.04.2023, 16:07

Это даст украинским защитникам оружие нового поколения.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что 29 апреля был в Турции на международной выставке «Teknofest 2023». Там он искал способы и пути, как усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.

Александр Камышин сообщил, что на «Teknofest 2023» у него прошло много встреч. Есть же и их результат – Украина подписала новые соглашения с производителем Bayraktar, компанией Baykar.

Подчеркивается, что эти сделки принесут Украине не только новое вооружение, но и средства в бюджет. Однако подробности договоренностей Камышин не рассказал.

- Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения, – подчеркнул украинский министр.

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