Архиепископ Гуджеротти станет спецпосланником Папы Римского в Будславе
- 30.04.2023, 16:15
67-летний архиепископ Гуджеротти известен белорусским верующим.
О решении Папы Франциска назначить своим специальным посланником (легатом) на торжествах по случаю 25-летия коронации чудотворной иконы Матери Божьей Будславской архиепископа Клаудио Гуджеротти сообщил сайт catholic.by.
67-летний архиепископ Гуджеротти известен белорусским верующим: с 2011 по 2015 год был апостольским нунцием в нашей стране. В то время он неоднократно принимал участие в Будславском фестивале, который в 2018 году был внесен ЮНЕСКО в Репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества.
Сейчас, почти через семь лет, иерарх, с ноября прошлого года возглавляющий Дикастерию по делам восточных церквей, вновь посетит Будслав.
На этот раз уже в качестве легата, или специального посланника Папы Франциска на юбилейных торжествах по случаю 25-летия коронации чудотворной иконы Матери Божьей Будславской.
Именно после визита Клаудио Гуджеротти в качестве специального посланника Папы Римского Франциска в 2020 году Лукашенко принимал решение пустить в страну митрополита Тадеуша Кондрусевича.