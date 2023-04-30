Архиепископ Гуджеротти станет спецпосланником Папы Римского в Будславе 30.04.2023, 16:15

67-летний архиепископ Гуджеротти известен белорусским верующим.

О решении Папы Франциска назначить своим специальным посланником (легатом) на торжествах по случаю 25-летия коронации чудотворной иконы Матери Божьей Будславской архиепископа Клаудио Гуджеротти сообщил сайт catholic.by.

67-летний архиепископ Гуджеротти известен белорусским верующим: с 2011 по 2015 год был апостольским нунцием в нашей стране. В то время он неоднократно принимал участие в Будславском фестивале, который в 2018 году был внесен ЮНЕСКО в Репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества.

Сейчас, почти через семь лет, иерарх, с ноября прошлого года возглавляющий Дикастерию по делам восточных церквей, вновь посетит Будслав.

На этот раз уже в качестве легата, или специального посланника Папы Франциска на юбилейных торжествах по случаю 25-летия коронации чудотворной иконы Матери Божьей Будславской.

Именно после визита Клаудио Гуджеротти в качестве специального посланника Папы Римского Франциска в 2020 году Лукашенко принимал решение пустить в страну митрополита Тадеуша Кондрусевича.

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