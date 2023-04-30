Топ-3 позитивных фильма для просмотра в воскресенье 30.04.2023, 16:49

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У этих картин впечатляющий актерский состав.

Не прошла еще и половина 2023 года, однако кинозрителей порадовала уже целая серия успешных премьер фильмов. В частности, вышло и довольно много достойных комедий. Если не знаете, на какой остановиться и что посмотреть вечером, — «Телеграф» приготовил подборку из трех новых комедийных фильмов.

«Все страхи Бо» (Beau Is Afraid)

Пока весь мир ждет нового «Джокера» с Хоакином Фениксом, с ним вышел и отличный черный трагикомический фильм ужасов. Хоакин играет главную роль Бо Вассермана, кроткого, но страдающего паранойей человека, который сталкивается со своими самыми мрачными страхами, отправляясь в эпическую одиссею домой.

Фильм длится около трех часов и имеет рейтинг 7.2/10 на IMDb, что очень неплохо для этого жанра.

«Без ответа» (Ghosted)

Также встречаются названия «Опасное свидание» и «Призрачные». Это романтический приключенческий комедийный фильм, который вышел на Apple TV+, главные роли в котором сыграли Крис Эванс (известный многим как Капитан Америка) и Ана де Армас.

По сюжету простой и честный парень влюбляется в загадочную девушку, которая оказывается секретным агентом, и они еще до второго свидания вынуждены отправиться в опасное приключение, чтобы спасти мир.

Хотя фильм стал одним из самых просматриваемых, зрители оставили про него много смешанных отзывов и его оценка на IMDb составляет 5.8/10.

«Знакомство родителей» или «Возможно, да» (Maybe I Do)

Не путать с фильмом «Знакомство с родителями» 2000 года. Это новая романтическая комедия, где сыграли такие отличные актеры как Эмма Робертс, Ричард Гир, Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси, Люк Брейси, Сьюзан Сарандон.

По сюжету пара влюбленных решает познакомить своих родителей, однако оказывается, что на самом деле те уже хорошо знают друг друга.

Отзывы о фильме посредственные и его общая оценка на IMDb составляет всего 4.9/10, однако ради актерского состава фильм можно выбрать как легкое кино на один вечер.

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