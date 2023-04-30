Рухнула стена 300-летнего монастыря при костеле Святой Вероники на Витебщине 4 30.04.2023, 16:58

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Там планировали снимать кино по Владимиру Короткевичу.

В деревне Селище Ушачского района (Витебская область) обрушилась стена корпуса монастыря бернардинцев при костеле Святой Вероники, пишет zerkalo.io. Oбрушение остатков стен монастыря произошло две недели назад.

Каменный костел Святой Вероники и бернардинский монастырь в стиле барокко были построены в Селище почти 300 лет назад — в 1726 году. Монастырь российские власти закрыли в 1832-м, а костел — в 1867-м, его частично переделали в православный храм.

Во время Второй мировой войны комплекс сильно пострадал: одна из башен была разрушена, монастырский корпус сгорел, все внутреннее убранство костела утрачено. После войны их никто не восстанавливал, здания продолжали разрушаться.

В 2000-х «власти» Беларуси включили комплекс в список историко-культурных ценностей под второй категорией. Однако никаких действий по консервации памятника предпринято не было.

Отмечается, что в католической епархии пытались решить вопрос, но так как здание не имеет крыши, проект был слишком дорогостоящим для епархии, и в итоге от идеи отказались.

Костел и монастырь должны были стать одной из съемочных локаций для новой экранизации «Черного замка Ольшанского» по роману Владимира Короткевича. Съемки должны были состояться уже в этом году. Появится ли теперь костел на кадрах фильма, неизвестно.

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