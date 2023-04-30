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«Лукашенко - всего лишь московский шут»

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  • 30.04.2023, 17:20
  • 4,160
«Лукашенко - всего лишь московский шут»

Белорусы высказались о том, что чиновники игнорируют поручения диктатора.

События последних дней ярко демонстрируют, что чиновники перестали бояться Лукашенко и игнорируют его поручения.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свои предположения касательно того, о чем это может говорить:

«Режим пал! Не видит этого только самозванец за стеной приписок!».

«Дайте народу оружие только и полыхнет по любому».

«Даже чиновники лукавого начали понимать, что за деньги, которые он им платит будущее не обеспечишь ни себе, ни детям».

«Лукашенко — всего лишь московский шут».

«Просто белорусские чиновники сегодня управляются из центра управления под названием Москва. Власть над Беларусью после всех визитов туда и обратно сейчас в Москве. Вот в чем ответ о «непослушании» Лукашенко. Лукавый уже почти не «директор», а «начальник отдела» конторы. Конкретный директор - в Кремле».

«Они уже присягнули на верность Московскому царю, так что Сипатый Хитрозачёс всего лишь шут их царя».

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