«Лукашенко - всего лишь московский шут»6
- 30.04.2023, 17:20
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Белорусы высказались о том, что чиновники игнорируют поручения диктатора.
События последних дней ярко демонстрируют, что чиновники перестали бояться Лукашенко и игнорируют его поручения.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свои предположения касательно того, о чем это может говорить:
«Режим пал! Не видит этого только самозванец за стеной приписок!».
«Дайте народу оружие только и полыхнет по любому».
«Даже чиновники лукавого начали понимать, что за деньги, которые он им платит будущее не обеспечишь ни себе, ни детям».
«Лукашенко — всего лишь московский шут».
«Просто белорусские чиновники сегодня управляются из центра управления под названием Москва. Власть над Беларусью после всех визитов туда и обратно сейчас в Москве. Вот в чем ответ о «непослушании» Лукашенко. Лукавый уже почти не «директор», а «начальник отдела» конторы. Конкретный директор - в Кремле».
«Они уже присягнули на верность Московскому царю, так что Сипатый Хитрозачёс всего лишь шут их царя».