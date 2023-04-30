«Цезари», танки и не только: Зеленский - о помощи Украине от союзников на этой неделе 30.04.2023, 17:22

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Возможности Украины к обороне и контрнаступлению значительно усилились.

Украина на этой неделе получила большое количество военной техники. Это значительно усилит возможности Украины к обороне и контрнаступлению. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает усиливать изоляцию российских террористов и останавливать любые поставки им оружия, его компонентов, работающих для блокирования ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

- По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании - за «Цезари», из Словении - за бронетехнику, из Испании - за танки, из Германии - за дополнительные оборонные намерения по бронетехнике и снарядам, за ПВО, - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины напомнил, что США выделили финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержки украинского бюджета.

- Спасибо Нидерландам за решение парламента по тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях, - рассказал украинский президент.

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