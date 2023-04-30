Как белорусам в магазине проверить качество товара в герметичной упаковке? 30.04.2023, 17:28

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На этот вопрос ответил юрист.

«Попросил продавца открыть герметично закрытую тару, тот отказался. А как тогда узнать качество продукта, если перед покупкой не можешь увидеть товар?», - такой вопрос читатель задал «АиФ».

- Если продукция находится в герметично закрытой упаковке, то продавец не должен ее вскрывать, хотя и обязан предоставить вам всю информацию о товаре. «Если вы откажетесь от покупки, то продать товар с нарушением герметичности упаковки, продавец будет не в праве, - рассказывает юрист Юрий Готовко. - Но вы, например, можете оплатить товар, после этого открыть герметичную тару и на месте проверить качество, чтобы в случае несоответствия характеристикам сразу сообщить продавцу и сделать возврат товара».

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