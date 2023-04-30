«Это что за штука?»: Водитель из Гродно достал из колеса авто непонятный предмет 3 30.04.2023, 17:50

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Он ехал в сторону АЗОТа.

Читатель «АвтоГродно» вчера услышал, что его машина начала «цокать». Как будто в колесе что-то застряло. Он остановился и вот что увидел.

– Вообще мы ехали из Грандич в сторону АЗОТа по новой дороге. Уперлись в «кирпич» на кольце возле Заболоти и стали объезжать закрытый участок. Поехали через Старомалыщинскую. Как только пересекли железнодорожный переезд, что-то в колесе стало «цокать», – говорит автовладелец.

Мужчина остановился, подошел к колесу и увидел непонятный предмет.

– Я так понимаю, что это какой-то уровень, который ставят в асфальт во время работы грейдера. А там как раз шли дорожные работы недавно. В общем, она впилась в колесо на всю свою длину. Мы сняли колесо, поставили запаску и поехали на шиномонтаж.

– Шину удалось спасти?

– Да, на шиномонтаже эту штуку вытянули, а в дыру поставили «грибок». Дали гарантию на ремонт месяц. Сказали, будет шина служить и дальше. Еще специалист добавили, что мне повезло, что этот штырь не повредил литой диск. Длина штыря около 10-15 сантиметров.

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