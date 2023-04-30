С десятков тысяч белорусов решили собрать больше налогов
- 30.04.2023, 18:11
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Созданы специальные «комиссии».
С 1 июля ремесленникам придется подтверждать свой статус через «комиссии» по администрациям районов. Если местные органы скажут, что их деятельность относится к ремесленной, можно будет выплачивать ремесленный сбор. Сейчас это 6 рублей ежемесячно, передает euroradio.fm.
Кто не получит подтверждение, должны будут платить налог на профессиональный доход. Сейчас он составляет 10% или 20% в зависимости от доходов и статуса плательщика.
О нововведениях рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Только в Минске сейчас зарегистрировано около 13 тысяч ремесленников.