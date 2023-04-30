Что посадить на грядке рядом с помидорами, чтобы улучшить их здоровье и вкус 30.04.2023, 18:20

Простые рекомендации дачникам.

Дачники и опытные хозяева уже весной продумывают, что они будут выращивать на огороде летом. Многие из них знают, что овощные культуры нужно разместить на грядках так, чтобы они не тормозили и не подавляли развитие других. TheLime решил подробнее рассказать,что посадить на грядке рядом с помидорами, чтобы улучшить их вкус.

Базилик

Базилик улучшает вкус томатов. Это растение также отпугивает от кустов комаров и плодовых мух. Помидоры, которые растут в окружении базилика, часто вырастают более крупными.

Чеснок

Если посадить чеснок возле помидоров, он будет отпугивать красных паутинных клещей. Это растение также обладает противогрибковыми свойствами, помогает сохранить почву здоровой.

Салат

Салат и томаты на грядке помогают друг другу. Так, кустики помидоров защищают салат от палящего солнца, а салат способствует сохранению влажности и поддержанию оптимальной температуры почвы вокруг кустов.

Лук

Лук улучшает вкус овощей и помогает плодам расти большими. Если посадить лук рядом с помидорами, можно снизить потребность в удобрениях. Более того, лук отпугивает тлю, которая любит томаты.

Руколла

Все, что сказано о салате, можно отнести и к рукколе, которую также можно посадить рядом с кустами томатов.

Мята

Для улучшения вкуса помидоров многие садоводы также сажают рядом мяту.

Петрушка

Опытные садоводы утверждают, что петрушка ускоряет рост томатов, а плоды получаются большими и сочными.

Календула

Календула может помочь в борьбе с насекомыми-вредителями. Рогатые черви и белокрылки ненавидят календулу.

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