Зеленский: Впереди - главные битвы этой войны 30.04.2023, 18:27

От российских оккупантов должны быть освобождены все территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впереди Украину ждут главные сражения этой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента в воскресенье, 30 апреля, во время участия в мероприятиях по случаю Дня пограничника Украины.

По его словам, Украина и ее граждане должны освободить все территории от российских оккупантов.

- Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море, - сказал Зеленский.

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