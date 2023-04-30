На улицах Москвы заметили «Буданова» и «главу СБУ» 3 30.04.2023, 18:47

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Россияне в шоке.

В Российской Федерации заметили главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который ранее заявил о финале для страны-агрессора.

Начальник украинской разведки появился на улицах Москвы. Листовки с его лицом заполонили российскую столицу, пишет «Униан».

В частности, Буданова заметили в компании главы Службы Безопасности Украины Василия Малюка на улице Воротынская 12. На объявлениях главы силовых структур спрашивают у россиян: «Как дела».

Также на некоторых листовках с Будановым говорится, что он новый президент РФ.

Отметим, что лицо Буданова появилось на улицах Москвы вместе с сообщениями, что в небе столицы замечен неизвестный летающий объект в районе «Москва-сити».

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