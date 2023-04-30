Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе 4 30.04.2023, 19:00

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружений.

В воскресенье, 30 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

- Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Целью ставимся - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи, - написал Залужный в Telegram.

По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники. Он также отметил необходимость предоставить Украине широкий спектр вооружений и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

- С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины, - рассказал он.

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