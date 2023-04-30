закрыть
30 апреля 2023, воскресенье, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

4
  • 30.04.2023, 19:00
  • 2,682
Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружений.

В воскресенье, 30 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

- Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Целью ставимся - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи, - написал Залужный в Telegram.

По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники. Он также отметил необходимость предоставить Украине широкий спектр вооружений и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

- С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины, - рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко