У жителей Бобруйска спросили, сколько им денег нужно для комфортной жизни 3 30.04.2023, 19:13

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Видеофакт.

Могилевский блогер в марте спросил у жителей Бобруйска, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в райцентре. Их ответы он опубликовал у себя в Instagram, пишет zerkalo.io.

Первым участие в опросе принял молодой парень.

— Думаю, рублей 700−750, — оценил он свои месячные расходы.

— Это на что будет хватать? — уточнил блогер.

— Ну на проживание, на еду, на оплату коммунальных услуг.

— Это жить в своей квартире или снимать?

— Наверное, жить в своей. Потому что если снимать, то будет дороже.

Затем блогер встретил двух женщин пенсионного возраста. Одна оценила свой бюджет в 700 рублей. Другая — в 1000.

— 700 — это впритык, не разгуляешься. Питание скудное и аптека, — сказала женщина.

Далее две молодые девушки сказали, что им для комфортной жизни нужно зарабатывать от 2000 до 2500 рублей.

— Я пенсионерка, поэтому не знаю даже. Привыкла жить на свою пенсию, — ответила другая участница опроса.

— Смотря сколько членов семьи, — пришла ей на выручку внучка. — Если два человека, то чтоб комфортно, нужно хотя бы 2000.

— Да и то будет мало, — добавила пенсионерка.

— А если есть дети, то нужно тысячи три-четыре, — отметила внучка.

Следующий участник опроса рассказал, что ему бы хватило «тысячи полторы» на человека. Столько же назвала и другая собеседница блогера.

— А это в своей квартире или съемной?

— Скорее всего, снимала бы, потому что жилье купить дорого.

Молодая мама рассказала, что семье с ребенком нужно «достаточно много» — минимум две тысячи рублей.

А сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

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