У Путина осталось три варианта 1 30.04.2023, 20:08

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Кремль дрожит из-за контрнаступления ВСУ.

К контрнаступлению готовятся все – прежде всего Украина вместе с партнерами, а также российский диктатор Путин. Об этом «24 каналу» рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его мнению, у Путина есть несколько вариантов реакции на деоккупацию украинских территорий ВСУ.

Эксперт отметил, что у Путина есть 3 способа эскалации, чтобы попытаться воспрепятствовать контрнаступлению Украины:

- «пушечное мясо», которое он имеет и может его передвигать в разные стороны;

- пропагандисты типа Соловьева, которые могут помахать кулачком и что-то «промычать»;

- ядерная дубинка, которой он может помахать и пригрозить всем, мол, держите меня семеро.

- На всех уровнях эскалации сейчас происходит бряцанье оружием. Тем более, если учесть, что ядерную угрозу россияне используют все время, - отметил политический деятель.

В то же время, США готовят ответ на ядерную эскалацию со стороны России. Так, министерство энергетики выделило 160 миллионов долларов в прошлом году и планирует выделить в этом на обеспечение Украины всем необходимым оборудованием для обнаружения в случае ядерного удара, кто применил это оружие.

По его мнению, немаловажную роль во всем этом раскладе играет Крым.

- Единственный способ избежать ядерной войны, чтобы Путин проиграл до того, как он понял, что это произошло. Ведь, когда он будет считать, что проигрывает, существует риск применения им оружия массового поражения, – заметил общественный деятель.

Однако если он уже проиграет и будет слишком поздно использовать ядерное оружие, возможно это может остановить такое развитие событий.

- В этом аспекте, если Крым снова окажется под контролем Украины, это станет фактическим поражением России и слишком поздно будет переходить к ядерному уровню эскалации. Ведь Путин уже проиграл, потеряв Крым, – предположил Юрий Рашкин.

Он также допустил, что Путин может не осознать свой проигрыш, ведь будет получать информацию от собственной пропаганды. Соловьев и другие ему расскажут, что у него все отлично. А Крым останется всегда там, где хочет Путин – у него под подушкой.

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