Белорусы спасли рысь, бегающую вдоль трассы М6 2 30.04.2023, 20:43

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Животное не могло попасть в лес.

В сетке вдоль трассы М6 есть множество ворот и разрывов, через которые дикие животные выходят на дорогу и подолгу не могут попасть обратно в лес. Чаще всего это происходит с косулями, но в этот раз была замечена рысь.

Ее увидел Александр, снятое видео он отправил на портал «АвтоГродно». Рысь попалась ему на этой неделе в пятницу, 28 апреля.

Как рассказал мужчина, рысь бегала вдоль сетки, прыгала на нее, но не могла попасть в лес: «Животное было очень напугано. Мы сначала не знали, как ей помочь, оставлять так было опасно, ведь на трассе ее могли сбить. У нас с собой был кусок мяса, мы подкинули его рыси, но она даже не понюхала, стрессовала».

По словам Александра, его компания смогла помочь животному: людям удалось поднять сетку, рысь проскочила под ней и убежала в лес.

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