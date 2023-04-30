Военный эксперт указал на важный аспект боев за Бахмут 30.04.2023, 20:52

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Ситуация изменится уже на следующей неделе.

273-й день обороны Бахмута. Подразделения российских оккупационных войск (РОВ) находятся вплотную от украинских основных оборонных локаций. В основном это многоэтажная застройка, которую послу ударов вражеской артиллерии и авиации сложно называть таковой. Пригодных к использованию зданий — единицы, пишет в своем Telegram-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Тем не менее оккупанты не могут зайти в эти зоны из-за плотного огня с украинской стороны. Не смотря на усилившуюся поддержку со стороны артиллерии и авиации, им пока еще все равно не хватает сил для прорыва в «многоэтажную» застройку, в связи с чем на Бахмут РОВ перекидывают подкрепление.

РОВ продолжают попытки ползти по улице Матросова, пытаясь продвигаться по руинам Толбухина, Победы, Леси Украинки и Гвардейской. Это позволит им выйти на 0506-Юбилейную в обход многоэтажек. К сожалению, медленно, но с определённым успехом это получается.

Основная линия боестолкновений по улицам Освободителей Донбасса, часть Чайковского и далее по Полевой и Лесовым.

РОВ зашли в буфер между Чайковского и Корсунского, заняв там позиции и продолжая попытки штурмовать городское продолжение 0504.

Тем не менее ни взять под контроль перекрёсток Юбилейной-Чайковского, ни перерезать саму Юбилейную или Чайковского до перекрёстка, им не удалось. Аналогично и за пределами города, Хромово и Ивановское под контролем Союза освобождения Украины (СОУ), как и сама логистика 0504 и 0506, не смотря на постоянные штурмы РОВ.

Важное обстоятельство - СОУ проводят регулярные контратаки, а потому ситуация динамичная в обе стороны. Оккупанты могут продвинуться на одном из участков и уже через час потерять контроль над ним. Поэтому, не всё так однозначно, за исключением одного.

На следующей неделе в районе Бахмута должны прекратиться дожди, что может положительно повлиять на логистику и снабжение украинского контингента в городе и не только. Погода долгое время вносила негативные коррективы, теперь одной проблемой будет меньше.

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