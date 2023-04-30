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Буданов: Генштаб РФ стремится контролировать российские ЧВК

  • 30.04.2023, 21:15
Буданов: Генштаб РФ стремится контролировать российские ЧВК

Среди российских частных военных компаний сейчас нет единства.

Генштаб России стремится взять под контроль российские частные военные компании, заявил глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS, сообщает zn.ua.

«Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства», – отметил Буданов.

Он также добавил, что сегодня РФ способна каждый месяц мобилизировать от 20 до 22 тысяч солдат.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявляет, что измена внутри РФ не дает «вагнеровцам» выстраивать оборону и наступать дальше. Он там также говорит, что хватит разве на 2-3 недели – пока последний патрон остается в автоматном рожке.

Через несколько дней он в комментарии одному из российских пропагандистов также заявил, что скоро «вагнеровцы» могут закончиться. И вообще ЧВК может прекратить свое существование.

Пригожин не раз жаловался, как РФ ведет войну в Украине. По его словам, регулярные вооруженные силы не дают своим солдатам необходимой амуниции. Кроме того, основатель «вагнеровцев» время от времени обвинял высшее военное руководство России в измене.

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