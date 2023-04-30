Буданов: Генштаб РФ стремится контролировать российские ЧВК 30.04.2023, 21:15

Среди российских частных военных компаний сейчас нет единства.

Генштаб России стремится взять под контроль российские частные военные компании, заявил глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS, сообщает zn.ua.

«Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства», – отметил Буданов.

Он также добавил, что сегодня РФ способна каждый месяц мобилизировать от 20 до 22 тысяч солдат.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявляет, что измена внутри РФ не дает «вагнеровцам» выстраивать оборону и наступать дальше. Он там также говорит, что хватит разве на 2-3 недели – пока последний патрон остается в автоматном рожке.

Через несколько дней он в комментарии одному из российских пропагандистов также заявил, что скоро «вагнеровцы» могут закончиться. И вообще ЧВК может прекратить свое существование.

Пригожин не раз жаловался, как РФ ведет войну в Украине. По его словам, регулярные вооруженные силы не дают своим солдатам необходимой амуниции. Кроме того, основатель «вагнеровцев» время от времени обвинял высшее военное руководство России в измене.

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