Чехия требует, чтобы режим Лукашенко освободил всех политзаключенных 2 30.04.2023, 21:31

Состояние и местонахождение Виктора Бабарико до сих пор неизвестно.

Состояние экс-кандидата в президенты Беларуси и политического заключенного Виктора Бабарико, а также его местонахождение сейчас неизвестно общественности. Власти Беларуси не сообщают подробностей попадания политзаключенного в больницу. В этой связи Министерство иностранных дел Чехии обратилось к официальному Минску.

«Чехия обеспокоена сообщениями о госпитализации узника совести Виктора Бабарико, возможно, со следами побоев. Мы призываем власти Минска оказать ему надлежащую медицинскую помощь. Мы призываем режим Лукашенко освободить всех политзаключенных», – говорится в сообщении МИД Чехии.

Вечером 26 апреля стало извесьно, что Бабарико госпитализирован в хирургическое отделение новополоцкой больницы в состоянии средней тяжести с пневмотораксом (это накопление воздуха между грудной стенкой и легким).

Пневмоторакс может появляться в результате травмы грудной клетки. Сообщается, что Бабарико был так избит, что врачи сразу его даже не узнали, пока не увидели фамилию. Это произошло в ночь с 24 на 25 апреля.

Czechia is concerned by reports that Viktar Babaryka - a prisoner of conscience - has been hospitalized possibly with traces of beating. We call on Minsk authorities to provide him with proper medical treatment. We urge Lukashenka’s regime to release all political prisoners. — Czech MFA (@CzechMFA) April 29, 2023

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