Чехия требует, чтобы режим Лукашенко освободил всех политзаключенных

Чехия требует, чтобы режим Лукашенко освободил всех политзаключенных2
- 30.04.2023, 21:31
Состояние и местонахождение Виктора Бабарико до сих пор неизвестно.
Состояние экс-кандидата в президенты Беларуси и политического заключенного Виктора Бабарико, а также его местонахождение сейчас неизвестно общественности. Власти Беларуси не сообщают подробностей попадания политзаключенного в больницу. В этой связи Министерство иностранных дел Чехии обратилось к официальному Минску.
«Чехия обеспокоена сообщениями о госпитализации узника совести Виктора Бабарико, возможно, со следами побоев. Мы призываем власти Минска оказать ему надлежащую медицинскую помощь. Мы призываем режим Лукашенко освободить всех политзаключенных», – говорится в сообщении МИД Чехии.
Вечером 26 апреля стало извесьно, что Бабарико госпитализирован в хирургическое отделение новополоцкой больницы в состоянии средней тяжести с пневмотораксом (это накопление воздуха между грудной стенкой и легким).
Пневмоторакс может появляться в результате травмы грудной клетки. Сообщается, что Бабарико был так избит, что врачи сразу его даже не узнали, пока не увидели фамилию. Это произошло в ночь с 24 на 25 апреля.
Czechia is concerned by reports that Viktar Babaryka - a prisoner of conscience - has been hospitalized possibly with traces of beating. We call on Minsk authorities to provide him with proper medical treatment. We urge Lukashenka’s regime to release all political prisoners.— Czech MFA (@CzechMFA) April 29, 2023