Финляндия и Швеция подняли свои ВМС по тревоге 4 30.04.2023, 21:38

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Это связано с российскими кораблями.

В воскресенье, 30 апреля, Финляндия, которая официально вступила в НАТО 4 апреля, и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности, так как были замечены российские надводные корабли возле ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

Об этом заявила командующая ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум в интервью финскому изданию Iltalehte.

Когда ее спросили, есть ли риск того, что Россия планирует саботаж и уничтожение подводных электрических кабелей, Ева Скуг Хаслум ответила, что это могло быть правдой.

- Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас, – добавила она.

Кроме того, командующая ВМС Швеции отметила, что флот ее страны находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий, так как есть риск атаки РФ на энергетические сети.

- Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне, – уточнила Ева Скуг Хаслум.

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