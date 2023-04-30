Финляндия и Швеция подняли свои ВМС по тревоге

Финляндия и Швеция подняли свои ВМС по тревоге4
- 30.04.2023, 21:38
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Это связано с российскими кораблями.
В воскресенье, 30 апреля, Финляндия, которая официально вступила в НАТО 4 апреля, и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности, так как были замечены российские надводные корабли возле ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.
Об этом заявила командующая ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум в интервью финскому изданию Iltalehte.
Когда ее спросили, есть ли риск того, что Россия планирует саботаж и уничтожение подводных электрических кабелей, Ева Скуг Хаслум ответила, что это могло быть правдой.
- Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас, – добавила она.
Кроме того, командующая ВМС Швеции отметила, что флот ее страны находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий, так как есть риск атаки РФ на энергетические сети.
- Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне, – уточнила Ева Скуг Хаслум.