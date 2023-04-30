В Беларусь идет холодный антициклон 1 30.04.2023, 21:55

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Стало известно, какой будет погода в первые дни мая.

1 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять холодный антициклон, смещающийся с территории Польши на южные районы нашей страны, лишь ночью по северо-востоку республики сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается небольшая облачность, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+6°С, максимальная днем будет +12..+17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

2 мая ночью на большей части, днем по восточной половине страны сохранится влияние антициклона, смещающегося на северо-восток Украины, днем с Карпат на запад республики переместится фронтальный раздел, в системе которого ожидается поступление теплых воздушных масс южного происхождения. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Ночью преимущественно по восточной половине Беларуси прогнозируются заморозки 0..-3°С, местами, в основном по западной половине страны, минимальная температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная днем будет +15..+20°С, по югу республики до +23°С.

3 мая погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, вслед за которым начнет поступать прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, днем по юго-востоку Беларуси в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку страны до +22°С.

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