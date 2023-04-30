«Путин получил двойной удар под дых» 3 30.04.2023, 22:02

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Украинский офицер — об ударах по Севастополю.

По поводу очередного удара Вооруженных сил Украины по аннексированному полуострову высказал свое мнение dialog.ua политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

Он убежден, что активно идет подготовка к контрнаступлению ВСУ, в рамках которой уничтожают военные объекты в Крыму. Происходящее наносит удар по репутации Путина, и это для него болезненно вдвойне, если учесть, что «хлопок» произошел накануне майских праздников.

Опытный украинский военный уверенно заявил:

«Как мы видим, на территорию оккупированного Крыма падает и падает с неба кара буквально небесная с завидной регулярностью. То, что это произошло накануне готовящегося украинского наступления и накануне майских праздников, то это такой себе двойной удар под дых, с одной стороны, пропагандистским крикам о том, что Крым сейчас будет загружен туристическим потоком, все спокойно. Они, когда говорят, что в Севастополе и в Крыму «все под контролем», забывают добавить одну фразу: все под контролем ВСУ».

Также украинский офицер пошутил по поводу того, что удары армия Украины наносит не столько по оккупированному полуострову, сколько по имиджу президента РФ:

«То, что Крым выглядит беззащитным, — это очередное унижение для Кремля и лично для Путина, поскольку Путин показал свою полную недееспособность его командования, особенно в свете свежих перестановок, которые произошли в высшем военном командовании».

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