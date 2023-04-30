В «секретном» доме в центре Минска на продажу впервые выставили квартиры с ремонтом 1 30.04.2023, 22:14

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Дом построили в 2021-ом году.

Этот дом построили на Коллекторной, 8 в Минске в 2021 году. Квартиры в нем продавали работникам МИД и структур, подчиненных управлению делами Лукашенко. Потом квартиры здесь начали появляться на вторичке, но без отделки. А недавно в этом доме выставили на продажу и жилье с отделкой. Realt вспомнил историю этой многоэтажки и показал, что тут можно купить в состоянии «заезжай и живи».

Дом в районе Немиги начали строить в 2020 году, а сдали в 2021-ом. Реализацией проекта занимался «Минскстрой». Получился современный десятиэтажный каркасник с подземным паркингом, что очень кстати, учитывая расположение.

Дом строился для работников МИД и структур, подчиненных управлению делами Лукашенко. Но квартиры им не давали, а продавали.

Позже, но в том же 2021 году, в этом доме начали появляться квартиры на вторичке. Но все они были без ремонта. А недавно на продажу в этом доме выставили и две квартиры с ремонтом.

Первый вариант — студия площадью 42,1 квадратного метра на девятом этаже. Потолки — 2,7 метра.

«Дубовый паркет, варочная поверхность и духовой шкаф Bosch, сантехника европейского производителя, вместительный распашной шкаф», — пишут в объявлении.

Санузел совмещенный, балкон есть.

Цена — 105 тысяч долларов (2494 доллара за метр).

Вторая квартира находится на шестом этаже. Ее площадь — 90 квадратных метров. В ней тоже современный ремонт, но в более классическом стиле.

«Пол — паркетная доска, встроенная кухня из массива, встроенная техника (холодильник, посудомойка, микроволновка). Импортная сантехника и водонагреватели (Bonito, Roca, Cersanit, Thermex). Входная металлическая дверь, межкомнатные — массив. В квартире есть гардероб и постирочная комната», — пишут в объявлении.

В квартире два санузла и две лоджии. Цена — 217 тысяч долларов (2411 долларов за метр).

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