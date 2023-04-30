Две москвички приняли звезды за украинские беспилотники и вызвали полицию 30.04.2023, 22:30

В России нарастает паника.

Россиянам везде видятся украинские беспилотники. В Москве две женщины пожаловались в полицию из-за звезд в небе — спутали с украинскими БпЛА. Об этом рассказывает ТСН со ссылкой на российское пропагандистское издание «Москва».

- Звонки с разницей в 5 минут поступили в полицию накануне вечером. Жители юго-востока Москвы сообщили, что видят в небе светящиеся объекты, похожие на БпЛА, — сказано в сообщении.

На место выехал патруль, но когда приехал, то обнаружил, что светящимися объектами являются звезды.

В России нарастает паника

По всей России массово отменяют парады на 9 мая из-за страха возможных «диверсий». Такое решение приняли губернаторы областей России по рекомендациям российских силовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».