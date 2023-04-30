Две москвички приняли звезды за украинские беспилотники и вызвали полицию
- 30.04.2023, 22:30
В России нарастает паника.
Россиянам везде видятся украинские беспилотники. В Москве две женщины пожаловались в полицию из-за звезд в небе — спутали с украинскими БпЛА. Об этом рассказывает ТСН со ссылкой на российское пропагандистское издание «Москва».
- Звонки с разницей в 5 минут поступили в полицию накануне вечером. Жители юго-востока Москвы сообщили, что видят в небе светящиеся объекты, похожие на БпЛА, — сказано в сообщении.
На место выехал патруль, но когда приехал, то обнаружил, что светящимися объектами являются звезды.
В России нарастает паника
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