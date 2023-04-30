ВСУ показали, как штурмовали позицию под Бахмутом, которую россияне занимали несколько месяцев 30.04.2023, 22:39

Эта операция оказала огромное влияние на оборону восточного региона.

Украинские защитники провели успешный штурм российских позиций под Бахмутом. На этой локации россияне находились месяцами. Речь идет о позициях под названием «Бассейн».

Пребывание россиян там было костью в горле для украинских защитников, потому штурм стал вопросом времени, сообщает «24 канал».

В 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода отметили, что битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. Исключением не стала и позиция «Бассейн», которую оккупанты удерживали несколько месяцев.

Недавно небольшая группа украинских разведчиков бригады во взаимодействии с аэроразведкой и минометчиками провела успешный штурм позиции и смогла выбить оттуда противника, имевшего количественное преимущество.

В результате этой операции около 40 оккупантов сбежали, несколько были ликвидированы, а еще определенное количество пополнило обменный фонд Украины.

Какая сейчас ситуация на Востоке

На Востоке, в частности в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Горячими точками остаются Бахмут и Марьинка. Также враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. В направлении этих трех городов оккупанты и ведут наступательные действия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение этой недели на определенных участках враг имел определенный успех, но наши воины сумели вернуть все утраченные позиции.

На захват Бахмута, по словам Маляр, враг бросил все свои ресурсы, однако взять город под свой контроль у захватчиков не выходит – украинские воины мужественно держат оборону.

Маляр отметила, что наши защитники отбивают многочисленные атаки российских террористов и контратакуют на определенных участках. Таким образом, оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется.

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