В Сети показали самый большой велосипед в мире 4.04.2023, 1:12

Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В Сети показали самый большой велосипед в мире Kleine Joanna. Об этом сообщает Autoevolution.

Велосипед построили в Германии. Его название переводится, как Маленькая Джоанна. В марте 2023 года он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Создал транспортное средство бизнесмен из Саксонии Себастьян Бойтлер в 2020 году за 2500 часов. Аппарат больше похож на трактор. Его масса составляет 2177 кг. Огромные колеса взяты у трактора, а сбоку есть коляска для пассажира.

Также велосипед оснащен коробкой передач от старого грузовика Opel Blitz 3.6. Максимальная скорость - 18 км/ч.

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