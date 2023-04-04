Украина получит от Австралии новейшие системы управления оружием 4.04.2023, 2:22

До 100 единиц.

Австралийский производитель поставит для нужд ВСУ, что защищают нашу страну от агрессора, до одной сотни систем удаленного контроля вооружения.

Об этом стало известно из объявления Electro Optic Systems.

Там объявили о заключении контракта с «Спецтехноэкспортом» (Украина) о поставках данных «тяжелых» систем (Remote Weapon Systems, RWS), которые стоят до 80 млн долл. В том числе — запчасти и сопровождающее обслуживание.

Соглашение предусматривает поставки в течение 2023-2024 годов, с демонстрационным тестированием в следующие недели. Согласно типичным подходам для контрактов военного времени, он допускает досрочное расторжение в пользу импортера.

«Тяжелые» системы позволяют обслуге вести огонь по противнику из более безопасных условий, оставаясь внутри БМП или другой платформы, с которой используется эта система.

Их используют армии Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.