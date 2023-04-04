США получили доступ к военному порту около Тайваня
- 4.04.2023, 4:31
Вашингтон сможет пользоваться военными объектами Филиппин.
США смогут пользоваться военными объектами Филиппин, расположенными недалеко от Тайваня и Южно-Китайского моря. Об этом 3 апреля сообщило издание Channel News Asia со ссылкой на офис филиппинского президента.
Вашингтон и Манила подписали соглашение о предоставлении американским военным доступа к дополнительным четырем военным объектам Филиппин, доведя их число до девяти.
Три объекта расположены на севере страны – военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. Военный порт находится примерно в 400 км от Тайваня.
Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.
Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там, но на ротационной основе.