США получили доступ к военному порту около Тайваня 4.04.2023, 4:31

Вашингтон сможет пользоваться военными объектами Филиппин.

США смогут пользоваться военными объектами Филиппин, расположенными недалеко от Тайваня и Южно-Китайского моря. Об этом 3 апреля сообщило издание Channel News Asia со ссылкой на офис филиппинского президента.

Вашингтон и Манила подписали соглашение о предоставлении американским военным доступа к дополнительным четырем военным объектам Филиппин, доведя их число до девяти.

Три объекта расположены на севере страны – военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. Военный порт находится примерно в 400 км от Тайваня.

Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там, но на ротационной основе.

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