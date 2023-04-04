Появилось видео первых секунд после ликвидации Татарского 14 4.04.2023, 7:36

9,596

Среди тех, кто одним из последних вышел наружу, была Дарья Трепова.

В Сети появилось видео, снятое в петербургском кафе на встрече с «военкором» Владленом Татарским перед взрывом и сразу после детонации взрывчатки.

Видео было снято кафе в Санкт-Петербурге, где коллаборант проводил творческий вечер.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

Видно, как подозреваемая Дарья Трепова приносит статуэтку и после приглашения «военкора» садится рядом со сценой. Татарский достает из упаковки подарок и шутит про «золотого Владлена». После комментариев относительно подарка он решил упаковать свою копию.

Затем экран темнеет, раздается взрыв. На первых секундах после взрыва видны повреждения здания, из которого выходят раненые люди.

«Сейчас случился теракт. Выступал Владлен Татарский… по-моему. Нашему спикеру пришел п…ц», - говорит автор видео.

В кадр попала усеянная осколками Набережная. Среди тех, кто одним из последних вышел наружу, была Дарья Трепова.

Несколько секунд она стояла около входа, а потом ушла спокойным шагом. Это видео опровергает версию пропагандистов о том, что девушка бежала с места взрыва до ликвидации Татарского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».