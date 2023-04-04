В Брянской области беспилотник атаковал здания военкомата и МВД России 4 4.04.2023, 7:41

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Россияне паникуют из-за мощных взрывов.

Россию вечером 3 апреля снова посетил «хлопок». Мощные взрывы слышали в Брянской области.

Россияне сразу начали жаловаться на беспилотники и обвинять в атаке Украину. Информацию об инциденте распространили российские СМИ, сообщает «24 канал».

Около 23:30 (по Минску) в Брянской области сообщили о взрывах. В Севском районе беспилотник якобы повредил здание районного военкомата.

Глава региона Александр Богомаз традиционно обвинил в атаке Вооруженные Силы Украины. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Чиновник не уточнил адрес, однако в российских СМИ отметили, что военкомат Севского района расположен на улице Энгельса в городе Севске – примерно в 140 километрах южнее Брянска в сторону границы с Украиной.

Спустя время еще один беспилотник якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД. По словам Богомаза, пострадавших в результате этой атаки также нет.

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