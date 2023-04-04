«Путина на кол посадить на Красной площади» 1 4.04.2023, 7:48

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Россиянин объяснил пропагандистам, какой должна быть «спецоперация».

В стране-агрессоре России некоторые люди начинают открывать глаза на происходящую кровавую войну в Украине и делать правильные выводы. Там уже появились те, кто прямо желает смерти кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Соответствующий ролик появился в Telegram. На нем показан отрывок из уличного опроса жителей государства-террориста. Главные вопрос – «поддерживают ли они «СВО».

Стоит отметить, что большая часть респондентов все таки встала на сторону интервьюеров, проявивших свою пропагандистскую позицию, и поддержала их слова о том, что на украинскую землю якобы пришли не оккупанты, а «освободители».

Однако нашлись и те, кто откровенно раскритиковал войну в Украине, которую прикрывают названием «спецоперация», и прямо на камеру заявил, что Путина нужно публично посадить на кол.

«Спецоперация» знаете какая должна быть? Посадка Путина на кол на лобном месте на Красной площади. С трансляцией по телевидению и на весь мир. Вот это будет специальная операция», – заявил мужчина, которого пропагандистам так и не удалось убедить в обратном.

Кроме него, еще пара молодых людей заявила, что выступает против войны в Украине.

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