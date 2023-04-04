Владивосток наш: в КНР настойчиво напомнили России об исконно китайских землях 6 4.04.2023, 7:52

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Для Москвы маховик запустился в обратную сторону.

Пока Кремль заявляет о развивающихся и достигших «высшего уровня в истории» российско-китайских отношениях, китайцы решили напомнить мировому сообществу о праве на некоторые территории РФ, которые Пекин уступил Москве в 19-м веке, пишет The Economist.

Среди территориальных претензий КНР числится город Владивосток, который китайцы традиционно называют Хайшенвай. Националистически настроенные китайцы подчеркивают, что когда-то этот город был под контролем их страны. Также они считают, что власти подписали «неравноправные договоры», которые отобрали у них эту землю.

Для Москвы маховик запустился в обратную сторону: пока команда Путина обнуляла договора с Украиной и международное право, Китай решил проделать то же самое с соглашениями с РФ.

The Economist пишет, что дискуссию в обществе спровоцировало распоряжение Министерства природных ресурсов Китая, требующее называть 8 населенных пунктов в России их историческими названиями на картах Китая.

Пока цензура пытается удержать ситуацию под контролем и блокирует любые страницы активистов и общественных деятелей, которые пытаются сделать тему территориальных претензий КНР резонансной.

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