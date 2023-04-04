По всей Беларуси ищут «тунеядцев» 12 4.04.2023, 8:09

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Сколько человек попало в обновленную в базу и как выросли платежи за ЖКУ.

В марте в Беларуси обновили базу «тунеядцев». Тем временем по всей стране продолжают устраивать заседания комиссий по «иждивенцам», для них составили график на второй квартал. Но результативность работы по поиску «иждивенцев» может вызывать вопросы. При этом в базу «тунеядцев» включают даже тех, кто «находится в розыске», сообщает zerkalo.io.

К примеру, в Новополоцке заседания комиссии будут проходить дважды в месяц — первую и вторую пятницу, в Бобруйске — первую и третью среду. В Осиповичском районе — по три раза в месяц.

В «тунеядские» комиссии, как правило, входит 10−15 человек. Это зависит от населенного пункта. К примеру, в Бобруйске в районную комиссию входит почти 20 человек, среди них представители горисполкома, налоговой, управления внутренних дел, поликлиники, БРСМ, «депутаты».

Тем временем в Свислочи в марте заседание комиссии провели в видеоформате, на ней присутствовал, как сообщается, только один мужчина, который подал заявление, чтобы его отнесли к занятому в экономике.

Сколько «тунеядцев» находятся в регионах и сколько из них оплачивают ЖКУ по полным тарифам

Актуальную общую статистику по числу тех, кого включили в базу «тунеядцев», чиновники не сообщают. Однако в некоторых регионах эти данные озвучиваются, в том числе в местной прессе. К примеру, в Гомельском районе в конце февраля этого года заявляли, что в базу включено более 6 тысяч жителей. Но фактически их насчитывалось 4288 человек. «Остальные оказались в списках из-за того, что с опозданием проинформировали о своем трудоустройстве либо несвоевременно подтвердили наличие подсобного хозяйства, необходимость ухода за малолетними детьми либо другие обстоятельства», — сообщали в «тунеядской» комиссии.

При этом за горячую воду по полным тарифам платили 187 человек, которые попали в базу, а за газ — 201.

Напомним, с некоторых из тех, кто оказался в базе, взимают по экономически обоснованным тарифам плату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «тунеядцев» они примерно в 6 раз дороже.

В Копачевском сельсовете Мстиславского района, к примеру, в январе этого года насчитали 80 безработных, 67 из которых — мужчины. Большинство мужчин ездят на заработки в Россию, где трудятся без официального трудоустройства.

В Несвижском районе в декабре прошлого года в базе было 2237 человек. При этом «кто-то из них находится в розыске», заявляли в управлении по занятости, труду и соцзащите.

А вот результативность работы по поиску «иждивенцев» может вызывать вопросы. К примеру, в Лельчицком районе в сентябре 2022-го насчитали 1994 «тунеядца», при этом за газ по полным тарифам должны были платить 27 человек, а за отопление — 73. Между тем в работе «тунеядской» комиссии задействовано больше 20 человек — от председателя районного Совета депутатов и главврача до начальника местной милиции и главреда газеты. И все эти люди вынуждены отрываться от своей основной работы.

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