Рогозин экстренно обратился с требованием к российским военным в Украине 22 4.04.2023, 8:12

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Дмитрий Рогозин

Небоевые потери оккупантов загадочным образом растут.

Российские военные боятся, что украинцы на оккупированных территориях кормят оккупантов отравленными продуктами питания и водой, вследствие чего небоевые потери ВС РФ возрастают.

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин в своем Telegram-канале обратился к российским солдатам с требованием ни при каких обстоятельствах не покупать продукты у местных жителей на оккупированной части Донбасса, сообщая «про тревожные факты», передает dialog.ua.

По его словам, все необходимое для оккупантов должно поставляться по официальным российским каналам, поскольку в противном случае риски для жизни оккупантов возрастают.

Рогозин опубликовал четкие рекомендации о том, как именно россиянам должна поступать вода, продукты питания и сигареты на фронт. При этом взаимодействие с местным населением на предмет получения от них предметов первой необходимости должно быть полностью прекращено.

«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания. Командиры обязаны обеспечить свои подразделения всем необходимым самостоятельно! В этом деле нет никаких логистических и организационных проблем. Но это вопрос здоровья и жизни наших бойцов», - заявил он.

Отдельно Рогозин отметил опасность употребления воды из колодцев, которые также могут быть отравлены. С местным населением оккупированных украинских территорий российский чиновник потребовал быть очень осторожными.

«Ничего у него не покупать! Ничего! Берегите себя!» — подчеркнул он. По его словам, предупреждение было составлено, «опираясь на тревожные факты».

Какие именно, он не уточнил, однако в перехватах разговоров российских оккупантов регулярно речь идет о том, как они сообщают о боязни быть отравленными продуктами, полученными от местных.

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