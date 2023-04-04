Ультиматум Путина бумерангом ударил по РФ 8 4.04.2023, 8:26

13,162

Границы НАТО приближаются к Санкт-Петербургу.

3 апреля 2023 года на брифинге в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию об официальном присоединении Финляндии к альянсу 4 апреля. «Завтра мы поздравим Финляндию как 31-го члена НАТО, что сделает Финляндию более безопасной, а наш Альянс – сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО», – подчеркнул он.

Символично, что 4 апреля – годовщина основания НАТО, ведь в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран США, Канада и 10 стран Европы подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе, пишет obozrevatel.com.

Путь Финляндии в НАТО занял менее года – на очереди Швеция

Фактически, процесс вступления Финляндии занял почти полный год с момента подачи совместной с Швецией заявки в мае 2022 года. Прохождение необходимых всех бюрократических процессов и ратификация протокола о вступлении всеми участниками Альянса за 11 месяцев можно считать достаточно быстрым и удачным результатом. Несмотря на особую позицию Турции, затормозившую процесс вступления двух скандинавских стран на несколько месяцев по причине их связей с Курдской рабочей партией, Финляндия успешно уладила дипломатические нюансы с официальной Анкарой. Также на брифинге генсек НАТО Столтенберг выразил твердую уверенность в том, что «Швеция также будет принята в НАТО в ближайшее время». Однако, ввиду гарантий безопасности от США и Британии, получивших Хельсинки и Стокгольм на время подготовки к вступлению, все это можно считать только растянутыми во времени формальностями.

Ультиматум России о «нерасширении НАТО» имел обратный эффект

Следовательно, 4 апреля вступлением Финляндии в НАТО официально будет закреплен один из самых больших геополитических провалов российского президента Владимира Путина. Следует упомянуть, что одной из причин разрешения преступной войны в Украине стал ультиматум России о нерасширении НАТО и требованиям фактического выхода войск альянса из Восточной Европы.

Отказ в этих совершенно недопустимых требованиях подтолкнул российское руководство к началу т.н. «спецоперации», целью которой должно было стать, кроме всего, и запугивание НАТО. Однако результатом стали как болезненные поражения от ВСУ, так и ускоренное расширение альянса на севере Европы, где к НАТО решили присоединиться традиционно нейтральные Швеция и Финляндия.

Россия теряет господство в Балтийском море и получает границы НАТО вблизи важных военно-политических центров

Именно нейтралитет двух стран еще как-то давал Российской Федерации определенные основания надеяться на вероятные успешные действия в Балтийском море в случае вооруженного конфликта с НАТО. Однако с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции российский Балтийский флот становится фактически отрезанным от центров снабжения в узком Финском заливе, где оба берега занимают страны Альянса. Это окончательно делает невозможными любые морские операции против балтийских стран и скандинавских стран, а также морское сообщение и военная логистика с Калининградской областью, где базируется большая часть Балтийского флота.

Также следует упомянуть, что в результате присоединения Финляндии к Альянсу Россия получает новую, почти 1100 километровую границу со страной-членом НАТО. До этого общие сухопутные границы с НАТО в России были достаточно незначительны – с Эстонией и Латвией, а также вокруг Калининградской области. Таким образом расстояние от финских границ до таких важных политических центров как «вторая столица» Санкт-Петербург, или до стратегических военных городов Кронштадт, Мурманск, Североморск (база Северного флота РФ), Гаджиево (база российских атомных подводных лодок) и других уменьшается до 150-200 км, что делает их уязвимыми перед атаками современным вооружением НАТО и уменьшает шансы перехвата ракет в силу крайне малой дистанции. Таким образом, защита новых границ с потенциальным противником требует все больших ресурсов живой силы и техники, с которыми российская армия испытывает огромные проблемы в результате крайне неудачной войны против Украины.

Финляндия и Швеция существенно усилят НАТО, но настоящая безопасность в Европе будет с членством Украины в Альянсе

Кроме того, вступление Финляндии и (в ближайшее время) Швеции серьезно усиливает НАТО в отличие от присоединения к Альянсу небольших государств с крайне ограниченными военными ресурсами. Шведские и финские вооруженные силы достаточно мощные, прекрасно оснащенные технически и тактически, тренированные действовать в сложных условиях Севера Европы как на море, так и на суше. К этому можно добавить передовую шведскую военную промышленность, представленную такими компаниями как Bofors, Saab, Volvo и т.п., которые производят почти полный спектр современных вооружений от самолетов JAS 39 Gripen до знаменитых САУ «Арчер», кроме того, финская военная промышленность также имеет неплохую номенклатуру военной техники и боеприпасов собственного производства

Однако главным эффектом от вступления Финляндии, а вскоре несомненно и Швеции успешно принят геополитический вызов, на который был дан достойный ответ. Об этом напомнил в очередной раз генсек НАТО Столтенберг: «Не Москве решать, кому можно становиться членом НАТО, а кому нет. В подтверждение этого завтра мы будем поднимать перед нашим офисом новый флаг – флаг Финляндии».

В течение года российские политики угрожали финнам и шведам якобы «военными ответами», однако в результате российская армия продолжает снимать технику и личный состав с северных границ для восполнения огромных потерь в войне в Украине. Североатлантический альянс продолжает политику расширения и укрепления безопасности в Европе, закономерным финалом чего должно стать принятие в НАТО Украины, где на наших глазах закаляется наиболее мощная, опытная и героическая армия европейского континента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».