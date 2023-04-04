Исторический момент 1 Арсен Цимбалюк, «24 канал»

4.04.2023, 8:36

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Российские элиты думают, что все поняли, но это не так.

Я всегда говорю, что Россия не должна существовать. Но время от времени как человек с критическим мышлением задаю себе вопрос: а я так считаю только потому, что я украинец? Существуют ли еще какие-то объективные подтверждения того, что Россия – это неестественно?

Главный спонсор войны захотел узнать, что там в России

Да, существуют. Лучше всего дают эти подтверждения сами россияне. Разговор двух из них мы прямо сейчас послушаем и выясним, почему Россия не должна существовать, и что впоследствии появится на ее месте.

Главной сенсацией этих дней стал опубликованный телефонный разговор между путинским пропагандистом и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и российским олигархом и бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым.

Замечу это не просто крупный бизнесмен. Это человек, находящийся под западными санкциями как один из крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовом секторе России. В переводе на простой язык: это один из главных спонсоров войны против Украины. Поэтому меньше всего, что Запад мог сделать, это заблокировать его активы и ограничить его активность вне России.

И вот, через год полномасштабной войны он звонит по телефону своему другану и пропагандисту Пригожину.

Находящийся в Баку Ахмедов звонит Пригожину, который гораздо чаще бывает в России и самое главное – общается с окружением Владимира Путина. По мнению Ахмедова, он может обладать ценной информацией.

Речь идет о начальнике корпорации «Роснефть» Игоре Сечине, главе «Ростех» Сергее Чемезове и главаре Росгвардии Викторе Золотове. Они, мол, готовят заговор против Сергея Шойгу, но при этом все они – плохие люди, как говорит Пригожин.

Вопрос, который беспокоит русские элиты

Далее путинский олигарх переходит к главному вопросу, который его интересует: сохранится ли вообще эта власть? Или пора искать новую родину и вывозить туда все, что только можно вывезти?

Пригожин, которого уже год беспокоит тот же вопрос, впервые в жизни говорит правду – он не знает. Вот бедный! Как жалко несчастного продюсера, заработавшего на продаже своей любви к родине десятки миллионов нерублей и не знающий, где их теперь спрятать.

Это было первое упоминание Путина в разговоре. До сих пор на прямую критику «кухонные заговорщики» не решались – имперский закал не позволял. Они крыли матом бояр – как это заведено в России. Но накрошить батон на самого Путина в первые 5 минут разговора смелости не хватило. Поэтому они решают еще чуть-чуть на всякий случай попринюхиваться друг к другу и пока во всем обвиняют каких-то коллективных «их».

Но если кому-то по итогам прослушанного разговора кажется, что эти двое россиян действительно подумали, сделали какие-то выводы, и, возможно, даже стали заклятыми либералами, которые порвут за демократию, свободу и международное право – вы ошибаетесь. Их претензии к собственному государству заключаются совсем в другом.

То есть проблема не в том, что Россия напала на суверенное государство. Проблема в том, что ее не удалось увлечь.

Исторический момент

Здесь происходит удивительное: Пригожин сам исправляется и уточняет, что не его (Путина – ред.) загнали, а он сам себя загнал. Как только на ваших глазах произошел исторический излом: элиты начали крошить батон не на каких-то условных «всех», а именно на Путина.

При этом умственные способности продюсера и миллиардера пока не позволяют им понять, что они так же несут ответственность за происходящее, как и Путин и его ближний круг. Поэтому Пригожин с Ахмедовым сливаются в экстазе коллективной ненависти и искренней обиды.

Продюсер Пригожин подразумевает, что России после того, как она напала на Украину, нужно было и дальше пытаться заигрывать с западными демократиями и собственными массами, а не скатываться в 1937 год. Тогда бы россияне не уезжали из страны, оставшиеся массы не обнищали и продолжали бы нести нормальные деньги артистам Пригожина. Как раньше.

Вот это и есть ошибка путинской России! А военная агрессия, массовые убийства, изнасилование, ракетный террор – небольшой побочный эффект реальных проблем великого продюсера.

То есть, сейчас они ничего такого не делают? Или делают, но по отношению к украинцам, а это не считается? Вот это и есть Россия – пирамида безразличия:

Путину наплевать на Пригожина с Ахмедовым;

Пригожину с Ахмедовым наплевать на русские массы;

русским массам плевать на жизнь других людей, которых убивают за их деньги. Именно сейчас – на жизнь украинцев.

Но вот какая штука: украинцам не плевать на свои жизни. Так что в эту схему под названием «Россия» прямо сейчас вносятся коррективы. Уже в скором времени абсолютно вся Россия будет по-настоящему озабочена судьбой украинцев. Ведь именно от решений государства-победителя будет зависеть судьба страны-капитулянта или того, что останется от нее.

И вот здесь наступает кульминация. Пригожин и Ахмедов издают уже вошедшие в историю сакраментальные реплики!

Он похоронил народ! Как много в этой фразе! Насколько точна она по своему градусу и драматизму. Но есть два момента, которые нужно уточнить:

во-первых, русский народ невозможно похоронить потому, что русского народа нет. Россия – это империя, где есть так называемая титульная нация и порабощенные ею народы. Общего у них нет;

во-вторых, Путин – это плоть от плоти Россия. Так же как и Пригожин с Ахмедовым, равно как и все россияне, поддерживающие империю деньгами, словами или бездействием.

Все это – звенья одной цепи. Все это – и есть империя. И вот ее все они и похоронили. Россия как форма социально-политического устройства прекратит свое существование в ближайшие месяцы. Не только потому, что Украина нанесет ей сокрушительное поражение в войне и уничтожит ее армию. Нет! Дело в том, что сейчас ни в России, ни где бы то ни было в мире не осталось ни одной группы людей, которым бы реально нужна была Россия в таких пределах и в таком виде.

Старая имперская привычка, которая никому не нужная

Ответьте себе на вопрос: зачем нужно, чтобы на русском языке говорили от Калининграда до Владивостока? Зачем нужно вывешивать одно и то же знамя в татарской Казани и в чеченском Грозном? Ради чего?

Все это не более чем старая имперская привычка, которую выдают за малейшее зло. На самом же деле единственное, к чему привела эта идея, – это убийства и притеснения от Калининграда до Владивостока, от Сирии до Центральноафриканской республики.

Самое важное на сегодня – после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в мире не осталось ни одной группы людей, которая бы смогла удержать Россию в таком формате. Ну, кто сможет? Путин? Он вот-вот проигрывает войну и сядет на нары. Может быть, сумасшедший террорист Гиркин? Как ни крути, его поддерживают только диванные патриоты, которые в реальности ни на что не способны. А может, какая-нибудь оппозиция, которой зачем-то очень нужен и Грозный, и Владикавказ, и Махачкала? Так это будет такой же Путин, но уже без денег и силового аппарата.

Нет, на этом месте и после всех происходящих событий может существовать только аполитическое объединение, которое будет функционировать во имя искупления собственных преступлений и во имя общечеловеческих ценностей. Оно точно не будет связано с идеей объединения для объединения.

Вы скажете: но разве удастся нынешним россиянам искренне покаяться и прекратить творить зло? А их никто не спрашивать – хотят не хотят, могут, не могут. У немцев после победы над ними во Второй мировой никто не спрашивал. Не будут спрашивать и россиян. Однако мир должен быть нравственно готов к этому.

А как же Китай? Китай сделает все, чтобы Россия сохранилась как более или менее целостное государство, а у власти на тех территориях оставались неадекватные и слабые имперцы, поддерживаемые и контролируемые исключительно Пекином. Москва будет сдавать Пекину остатки своих ресурсов и таким образом будет усиливать Китай и другие тоталитарные страны.

Арсен Цимбалюк, «24 канал»

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