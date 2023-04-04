Отрасль, которую разорил Лукашенко, обложили новым налогом 5 4.04.2023, 8:56

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иллюстративное фото

Предприятия деревообработки в Беларуси будут перечислять часть выручки на спецсчета.

Совет министров определил размеры отчислений предприятий деревообработки на специальные счета в «Банке развития» в 2023 году. Постановление правительства №220 от 31 марта сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Деньги с этих счетов направляются на погашение задолженности перед бюджетом.

Всего восемь предприятий должны будут за год перечислить на счета 236,4 тыс. белорусских рублей, 4,32 млн евро и почти 839 тыс. долларов.

При этом при наличии чистой прибыли по итогам 2023 года предприятия должны будут направить на счета 60% от суммы прибыли от реализации за вычетом некоторых расходов.

Постановление распространяется на:

«Борисовдрев»,

«Витебскдрев»,

«Гомельдрев»,

«Могилевдрев»,

«Мозырский ДОК»,

«Мостовдрев»,

«Новосверженский лесозавод»,

«Речицадрев».

Как сообщал сайт Charter97.org, начатая Лукашенко «модернизация» деревообработки закончилась провалом и разорила отрасль.

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