Отрасль, которую разорил Лукашенко, обложили новым налогом

Отрасль, которую разорил Лукашенко, обложили новым налогом5
- 4.04.2023, 8:56
- 2,938
Предприятия деревообработки в Беларуси будут перечислять часть выручки на спецсчета.
Совет министров определил размеры отчислений предприятий деревообработки на специальные счета в «Банке развития» в 2023 году. Постановление правительства №220 от 31 марта сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Деньги с этих счетов направляются на погашение задолженности перед бюджетом.
Всего восемь предприятий должны будут за год перечислить на счета 236,4 тыс. белорусских рублей, 4,32 млн евро и почти 839 тыс. долларов.
При этом при наличии чистой прибыли по итогам 2023 года предприятия должны будут направить на счета 60% от суммы прибыли от реализации за вычетом некоторых расходов.
Постановление распространяется на:
«Борисовдрев»,
«Витебскдрев»,
«Гомельдрев»,
«Могилевдрев»,
«Мозырский ДОК»,
«Мостовдрев»,
«Новосверженский лесозавод»,
«Речицадрев».
Как сообщал сайт Charter97.org, начатая Лукашенко «модернизация» деревообработки закончилась провалом и разорила отрасль.