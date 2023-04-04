Путин уволил генерала, провалившего наступление на Угледар 2 4.04.2023, 8:59

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В военных кругах РФ его назвали «сумасшедшим идиотом».

Генерал-полковник Рустам Мурадов освобожден от должности командующего Восточным военным округом (ВВО) и отстранен от командования в Украине, сообщили The Moscow Times два военных источника.

50-летний Мурадов, в прошлом командующий российским силами в Сирии, а затем руководивший миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, был уволен после провального наступления на востоке Украины.

Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков (согласно подсчетам Oryx). В то же время ВСУ потеряли лишь 20 единиц техники.

Ранее об отставке Мурадова спустя всего 7 месяцев после назначения (5 октября 2022 года) сообщили провоенные z-каналы. Генерала сняли с должности в связи с военными неудачами и потерями, подтвердил источник The Moscow Times в ВВО. Взятие Угледара могло бы позволить российской армии обойти украинские укрепления вокруг Авдеевки и открыть дорогу для широкого наступления на Донбасс.

Но несмотря на потери, которые Минобороны Британии оценило в 500 человек в день, армия потерпела фиаско. «Мурадов был отстранен, потому что он был сумасшедшим идиотом, который способен приказать солдатам пойти на верную смерть, — сказал собеседник The Moscow Times. — Многие жаловались на него».

Игорь Гиркин (Стрелков), бывший министр обороны ДНР, осужденный в Гааге за удар по Boeing над Донбассом, назвал командование под Угледаром «полными кретинами», а Grey Zone, полуофициальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер», грозил «одвухсотить» командиров, которые отсиживаются в штабе.

«Мурадов раз за разом отправлял силы в атаку малыми механизированными формациями по минным полям и открытой местности, и они ничего не достигли под Угледаром», — говорит военный аналитик Майкл Кофман.

Впрочем, смена командующего на важном участке фронта вряд ли поможет армии добиться какого-либо прогресса, считает он: «Есть ключевые проблемы с качеством сил, с младшими командирами, которые так просто не решить. Это не вопрос смены тактики».

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