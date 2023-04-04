Белорусскую латинку в названиях городов отменили после доносов гродненской «ябатьки» 4.04.2023, 9:16

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Теперь названия на картах и указателях можно транслитерировать и с русского языка.

Госкомитет по имуществу 4 апреля опубликовал постановление «О передаче наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки». Оно отменяет существовавшее более 20 лет требование транслитерировать географические названия в Беларуси только с белорусского языка и используя традиционную белорусскую латиницу.

Постановление утверждает новую Инструкцию по передаче наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки и транслитерации наименований географических объектов буквами латинского алфавита и отменяет действие прежней Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита, принятой таким же образом — постановлением Госкомитета по имуществу № 15 от 23 ноября 2000 года.

Ключевые изменения: согласно старой инструкции, передача географических названий Беларуси на латиницу осуществлялась исключительно с их написания на белорусском языке. Теперь же названия на картах, уличных табличках, указателях можно транслитерировать и с русского языка. Выбор языка никак не регламентируется — то есть может производиться по желанию хозяйствующего субъекта.

Было: «Передача географических названий Республики Беларусь на латиницу осуществляется с их правильного написания на белорусском языке, засвидетельствованного официальными источниками».

Стало: «Передача наименований географических объектов с белорусского и русского

языков на другие языки осуществляется с их современного написания на белорусском

и русском языках, присвоенных в соответствии с Законом Республики Беларусь «О наименованиях географических объектов».

Требование использовать для транслитерации только белорусскую основу осталось лишь для одного случая — «при создании картографических и других произведений на иностранных языках, предназначенных для международного использования».

Далее в постановлении приводится сама инструкция по транслитерации. Точнее, теперь их две: для белорусского и русского языков (в старом постановлении была только одна, поскольку русский язык не применялся).

Инструкция для белорусского языка частично совпадает с транслитерацией, которую применяют власти для передачи имен белорусов в паспортах. Но есть и заметные отличия.

Главное новшество по сравнению со старой инструкцией — полностью исключено употребление диакритических (надстрочных) знаков ˘ и ´, свойственных традиционной белорусской латинке для передачи шипящих и мягких свистящих звуков: Ž ž (ж), Č č (ч), Š š (ш), ć (ць), ś (сь), dź (дзь) и так далее. Таких написаний, как на заглавном фото материала, больше не будет. Шипящие звуки теперь передаются по правилам английского языка: Zh, Ch, Sh.

Изменена передача и других звуков:

Полностью утрачена специфичность белорусского фрикативного «г»: раньше он передавался более близкой буквой «h», теперь же — «g», которое иностранец, безусловно, будет читать как взрывное «г» (такое же, как в русском языке);

Звук «Ў» теперь передается не графемой Ŭ и даже не U, как в паспорте, а «W».

Звук «х» теперь передается буквой «h» (раньше было «ch», поскольку «h» был для белорусского «г»).

В остальном сохраняются прежние правила, передающие произношение белорусского языка.

А вот инструкция для русского языка хуже соответствует фонетике и будет вызывать путаницу у тех, кто попытается транслитерированные по этим правилам названия читать. Главная проблема — транслитерация букв «е», «ё», «ю», «я»: как в ситуациях, когда они дают два звука (й + гласный), так и когда они смягчают предшествующий согласный.

Так, буква «е» в начале слова будет передаваться просто как «E» — без согласного, обозначающего йот. Приведен даже пример: название «Еленка» передано как «Elenka». Для тех, кто владеет иностранными языками, очевидно, что оно будет читаться неправильно — «Эленка». При этом буква «ё» в начале слова сопровождается «J»: «Ёни» передается как «Joni».

Но следом эта же буква j используется не для передачи йота, а как знак, смягчающий предыдущий согласный. И мы видим транслитерацию слова «Берёзки» как Berjozki, «Тростянка» как Trostjanka, «Припять» как Pripjat, «Любань» как Ljuban. Притом что рядом стоят слова, где j обозначает йот: Заозерье, Улюковье, Подъелье, Курганье — Zaozerje, Ulukovje, Podjelje, Kurganje. Непонятно, каким образом будут иностранцы различать, где им читать так, а где эдак, что будет приводить к прочтению: Припьят, Льюбан, Берйозки и так далее. Апофеоз путаницы в новой системе — последний пример в таблице на букву «Я»: Якимово Лядо — Jakimovo Ljado (в одном названии буква j обозначает разные звуки).

Постановление, отменяющее белорусскую латинку в транслитерации географических названий, подписано главой Госкомитета по имуществу Дмитрием Матусевичем и согласовано с МВД, МИД, Министерством культуры и Национальной академией наук. Оно вступает в силу после официального опубликования — то есть 5 апреля.

Напомним, за отмену белорусской латинки в транслитерации географических названий боролись пророссийские и провластные активисты и блогеры во главе с одиозной гродненкой Ольгой Бондаревой. Еще в конце 2022 года стало известно, что власти пошли им навстречу, и на заседании Республиканского совета по исторической политике было принято решение отказаться от латинки.

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