«Папа поехал вас бомбить» 4 4.04.2023, 9:29

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Российские школьницы шокировали своей реакцией на войну в Украине.

В сети появилось видео онлайн-общения украинского блогера и двух российских школьниц. Цинизм детей из РФ поражает - они радуются убийствам украинцев.

Соответствующий ролик опубликован в TikTok Dreamscape UA, пишет unian.net. Сначала школьницы радостно спрашивают у блогера: «А почему вы не в подвале?». Он поинтересовался, а почему они с такими бурными эмоциями об этом спрашивают.

«Ну, у меня папа на войну поехал вас бомбить по ходу», — отвечает одна из девочек. На уточняющий вопрос «Зачем?» ребенок говорит: «Просто». Она утверждает, что ее отцу нравится убивать мирное население Украины.

Далее девушки начали наперебой рассказывать, что их «Путин намного лучше Зеленского». Последним «аргументом» детей было то, что президент РФ, в отличие от украинского, «не ходит голым по магазинам».

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