Что делать, если смартфон стал дольше заряжаться 4.04.2023, 9:37

Пять причин, устранить которые не составит труда.

Причина долгой зарядки не всегда связана с тем, что в гаджете износился аккумулятор. Порой пользователи сами замедляют этот процесс, даже не подозревая этого.

Иногда возникает ситуация, когда смартфон начинает разряжаться очень быстро, хотя он куплен был не так давно. И даже после «ночной зарядки» устройство на утро заряжено только наполовину.

Если вы заметили, что ваш смартфон заряжается медленнее, чем обычно, причины этому могут быть самые разные. Но есть пять самых вероятных, устранить которые не составит труда, пишет УНИАН.

№1. Неоригинальное зарядное устройство

Самая простая причина, по которой смартфон так долго заряжается, кроется в банальной смене зарядного адаптера. Возможно, вы просто используете чужое зарядное устройство с недостаточно высокой силой выходного тока.

Поэтому, перед тем, как переходить к другим рекомендациям, убедитесь, что вы используете для зарядки оригинальные или совместимые зарядные устройства, которые соответствуют требованиям вашего устройства.

№2. Проблемы с портом

Чисто теоретически в порт зарядки вашего смартфона могла попасть пыль, грязь, вода и другие предметы. Как результат, контакты подверглись окислению, а на них образовались микротрещины. Кроме того, при частом использовании зарядки контакты могут стереться – все это снижает скорость заряда.

Если проблема не устраняется заменой зарядного адаптера и кабеля, возможно, стоит проверить состояние порта зарядки и, при необходимости, обратиться к специалисту для ремонта.

№3. Использование телефона во время зарядки

Часто происходит так, что поставив телефон заряжаться, мы продолжаем им пользоваться, тем самым перегревая батареею и замедляя время зарядки.

Естественно, в некоторых ситуациях можно воспользоваться телефоном для совершения важных звонков или отправки сообщений, даже если устройство находится на зарядке. Тем не менее, желательно по возможности избегать такой практики.

№4. Повреждение батареи

Из-за этого аппарат может быстро разряжаться и медленно заряжаться. Кроме того, поврежденная батарея может привести к ощущению, что смартфон стал «толще». Сильный нагрев устройства в процессе заряда и разряда также может указывать на повреждение батареи.

№5. Смартфон морально устарел

Если смартфоном пользоваться постоянно, то со временем его аккумулятор и само устройство могут начать деградировать. Негативное влияние на них оказывают также перегревы, переохлаждения и падения смартфона. В такой ситуации единственным решением может стать замена устройства на новое.

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