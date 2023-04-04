В Москве прошел митинг против строительства мечети – Кадыров ответил 4.04.2023, 9:43

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Глава Чечни пригласил участников акции на передовую.

Вчера, 3 апреля, жители Москвы и не только собрались возле места, где планируется закладка новой мечети. Они на камеру постоянно заявляли о том, что они «русские и с ними бог».

Ведущий митинга заявил, что на вчерашней акции протеста собралось больше людей, чем в первый день, передает dialog.ua.

Однако кадры четко показывают, что на протестный митинг пришли практически одни мужчины, скорее всего, националисты, готовые избивать всех и каждого.

Мужчина заявил, что они представляют практически все уголки РФ и все они христиане — православные. Они не дадут добро на строительство в их районе, на их «святой земле» строить мечеть. На эти митинги не смог не отреагировать глава Чечни Кадыров.

На своей странице в Telegram-канале тот опубликовал пост. Глава Чечни начал с того, что любой вопрос можно решить дипломатическим путем, однако тему с мечетью «раскачивали специально». Он призывает всех участников митинга показать на передовой, что они действительно всем «телом и душой за РФ».

Пускай «отодвинут плечом мусульманина» и идут в бой. Кадыров заявил, что РФ - страна не только многонациональная, но и многоконфессиональная Глава Чечни уверен, что люди, которые пришли на митинг в Москве, на самом деле провокаторы, несущие раскол в обществе и религии.

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