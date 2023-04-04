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В Гомель с 25 марта прилетело уже 11 тяжелых транспортных самолетов РФ

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  • 4.04.2023, 9:43
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В Гомель с 25 марта прилетело уже 11 тяжелых транспортных самолетов РФ

Военная авиаактивность наблюдается на аэродроме «Мачулищи», «Лунинец» и в аэропорту «Гомель».

Авиационная военная активность на территории Беларуси 3 апреля наблюдалась на аэродроме «Мачулищи», «Лунинец» и в аэропорту «Гомель». Об этом сообщает «Беларускі гаюн». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В аэропорт «Гомель» прилетало два транспортных самолета Ан-124 ВКС РФ. Всего с 25 марта в аэропорт «Гомель» прилетело уже 11 подобных самолетов.

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