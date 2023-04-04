«Алло, Володя, нажимаю». — «Да, Григорьевич, давай»

Лукашенковский пропагандист решил подставить Кремль?

Пропагандист Игорь Тур телеканале СТВ высказался о ядерном оружии, которое планируется разместить в Беларуси, и о том, кто будет «управлять кнопкой».

Версия пропагандиста противоречит недавним заявлениям пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Когда Путин говорит о том, что размещение в Беларуси ядерного оружия не нарушит договор о распространении — понятно, это юридическая сторона, потому что так или иначе Москва стремится соблюдать международные договоры. Правильно она делает или неправильно, когда все партнеры этого не делают — это, в общем-то, дело Кремля. Но юридически ядерное оружие будет российским. Давайте по-простому, как это может быть управление? Вопрос ведь не в долгом согласовании. Это приблизительно звонок: «Алло, Володя, нажимаю». — «Да, Александр Григорьевич, давай». Пять секунд проходит вопрос, обсуждение при полном понимании друг к другу», — считает Тур.

Напомним, что 31 марта, в ходе «послания к парламенту» Лукашенко заявил, что будет «управлять» ядерным оружием РФ в Беларуси.

Однако в Кремле на вопрос о «контроле за кнопкой» посоветовали еще раз ознакомиться с заявлением президента РФ Владимира Путина, который отметил, что Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, а только размещает его на нашей территории.

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