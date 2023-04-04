Победа партии «Лебединое озеро»
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 4.04.2023, 9:55
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Знаменитый балет выигрывает досрочно.
В воскресенье в Финляндии и Черногории прошли выборы.
В Финляндии выбирали новый состав парламента, в Черногории – президента. Там и там победила оппозиция.
И обратите внимание – не случилось катастрофы. Не рухнул «финский мир». И «черногорский мир» тоже не распался.
Может быть, способность проводить настоящие выборы, менять у власти политиков, как раз и приводит к тому, что внутри страны не подавляется гражданское общество, а внешняя политика миролюбива?
Во всяком случае, опыт нашей страны с несменяемой властью как раз говорит о том, что ликвидация гражданских структур находится в тесной связи с агрессивной внешней политикой.
Зато в России, на фоне выборов в Финляндии и Черногории свои, суверенные новости о выборах – сотрудники «внутриполитического блока Кремля» провели семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, где сообщили, что на президентских выборах 2024 года явка должна составить 70%, а за Путина должно быть подано 75% голосов.
Наверное, эти безобразия будут продолжаться, пока не победит партия «Лебединое озеро». Причем, выиграет досрочно. До проведения очередных выборов.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»